Президент Франции Эмманюэль Макрон недвусмысленно поддержал мирные протесты, которые прокатились в частности по всей Беларуси.

«Европейский союз должен продолжить мобилизацию на стороне сотен тысяч белорусов, мирно выступающих за соблюдение их прав, свободы и суверенитета», — такую запись сделал хозяин Елисейского дворца в своем микроблоге в ночь на 17 августа.

Накануне в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

Minval.az