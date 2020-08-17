Власти Дубая теперь привлекают кинологов и собак для помощи в борьбе с коронавирусом в аэропорту, пишет Travel and Leisure.

Задача собак состоит в том, чтобы, буквально, вынюхивать пассажиров, болеющих коронавирусом. В ходе исследований точность обоняния составляла 92 процента.

Задача собак состоит в том, чтобы, буквально, вынюхивать пассажиров, болеющих коронавирусом. В ходе исследований точность обоняния составляла 92 процента.

Нюх собак острее человеческого во много раз, поэтому его часто используют для поиска бомб или наркотиков.

Обучение собак обнаружению коронавируса – серьезное и длительное. Для этого требуется лаборатория, специальное оборудование и пот заболевших людей.

Аэропорт Дубая первым решил использовать собак для борьбы с коронавирусом. Они будут работать дистанционно, не вступая в контакт с людьми.

Дубай открылся для туристов в июле. От путешественников требуется справка об отрицательном результате на COVID-19, полученная не ранее, чем за 96 часов до поездки.

Minval.az