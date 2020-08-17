Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считают неприемлемыми и подстрекательскими высказывания иранских официальных лиц по поводу соглашения о нормализации отношений с Израилем, говорится в заявлении МИД арабской страны, которое приводит эмиратское информационное агентство WAM.

В нем отмечается, что временному поверенному в делах исламской республики в Абу-Даби вручена «нота с резким протестом в связи с угрозами, содержавшимися в речи президента Ирана Хасана Роухани относительно суверенных решений ОАЭ». «Министерство иностранных дел и международного сотрудничества считает эту речь неприемлемой и подстрекательской, несущей в себе серьезные последствия для безопасности и стабильности в регионе Персидского залива», — указали в ведомстве. В МИД ОАЭ также сообщили, что напомнили Ирану о его ответственности по защите диппредставительства страны в Тегеране и их сотрудников.

«ОАЭ заявляют о своем абсолютном неприятии риторики подстрекательских речей иранских властей после мирного договора между ОАЭ и Государством Израиль, считая это вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет, что противоречит принципам международного права, регулирующим отношения между странами, — подчеркивается в коммюнике. — Эмираты отвергают как любое вмешательство в их дела и принимаемые ими решения, так и заявления Ирана, не отвечающие интересам стабильности в регионе <…> подтверждая, что отношения между государствами, соглашения и договоры являются их суверенным делом».

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на следующей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.

Minval.az