Ночные клубы, пабы и бары являются самыми опасными местами по распространению коронавируса.

К такому выводу пришли эксперты, опрошенные изданием The Telegraph, пишет РИА Новости.

По словам профессора молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатана Болла, большинство людей посещает такие заведения для общения, при котором сложно соблюдать социальную дистанцию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента начала пандемии коронавирусом заразились более 21 миллиона человек. Жертвами болезни стали свыше 761 тысячи человек.

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