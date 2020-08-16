Патент первой вакцины от коронавируса одобрен в Китае, сообщает «Спутник» со ссылкой на Китайскую глобальную телевизионная сеть.

«В Китае одобрен патент первой вакцины от коронавируса (Ad5-nCoV), которая разрабатывалась совместно командой академика Чэнь Вэя и компанией CanSino Biologics», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее в первой фазе исследования CanSinoBIO в Китае приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний прошла в городе Ухань провинции Хубэй с участием 508 человек. По утверждению ученых, однократное введение вакцины было безопасно и вызвало иммунный ответ у большинства испытуемых.

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