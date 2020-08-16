Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо заявил, что повторно заразился коронавирусом.

Впервые коронавирус у 58-летнего чиновника был обнаружен в марте. Он прошел курс лечения, и его анализы показали отрицательный результат на наличие инфекции.

«Я начал испытывать симптомы гриппа, включая боль в горле и ломоту в теле <…> 15 августа я получил результат своего теста, в котором сообщалось, что у меня снова обнаружен коронавирус», — заявил Аньо (цитата по ТАСС).

В настоящее время министр находится под наблюдением врачей.

Чиновник подчеркнул, что сделал свое заявление, чтобы донести до граждан понимание серьезности пандемии и обозначить важность ношения масок и частого мытья рук.

Minval.az