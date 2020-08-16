Президент Ливана Мишель Аун не намерен покидать свой пост в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа.

«Если бы я ушел, пришлось бы организовать новые выборы, а это сейчас невозможно», — объяснил глава свою позицию в ответ на вопрос журналистки по поводу уличных протестов в Бейруте.

«Я разделяю боль ливанцев и внимательно следил за всем, что происходило», — сказал президент, подчеркнув, что сам является «выходцем из народа» (цитата по ТАСС со ссылкой на BFM).

По словам Ауна, он попросил ООН проконтролировать, чтобы помощь, оказываемая по решению международной конференции доноров, поступала непосредственно тем, кто в ней нуждается.

Minval.az