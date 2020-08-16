В бразильском городе Рио-де-Жанейро в субботу после многомесячного перерыва открыли доступ к основным туристическим объектам.

В частности, теперь разрешено посещение всемирно известной статуи Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду.

«Открытие доступа к статуе — это символ того, что Бразилия открывается для туризма», — завил министр экологии страны Рикарду Саллис (цитата по «Интерфаксу»).

В районе закрытых с марта из-за пандемии COVID-19 туристических достопримечательностей в Рио-де-Жанейро людям теперь в обязательном порядке нужно будет носить маски, соблюдать расстояние в два метра друг от друга.

Minval.az