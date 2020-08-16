Президент США Дональд Трамп задумался о помиловании экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Об этом он сказал на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

Американский лидер признался, что не очень знаком с ситуацией, однако намерен серьезно изучить возможность помилования бывшего сотрудника АНБ. Трамп также подчеркнул, что в США мнения в этом вопросе разделились.

«Многие думают, что к нему нужно отнестись иначе, а некоторые считают, что он совершил очень плохие поступки», — отметил Трамп, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на USA Today.

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