Полиция Лондона задержала одного из служащих королевы Елизаветы II по подозрению в краже нескольких предметов из Букингемского дворца. Об сообщает Daily Mail.

По данным издания, служащие королевской резиденции обратились в полицию после того, как обнаружили пропажу нескольких предметов, в том числе стакана с гравировкой, фоторамки с символом принца Гарри.

Известно также, что пропала медаль кавалера ордена Бани главы королевского двора Тони Джонстона-Берта, которая позже была выставлена на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов ($458).

По подозрению в краже был задержан 37-летний служащий королевского двора.

В настоящее время расследование продолжается.

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