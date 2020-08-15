Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах, сообщает Белта.

Выступая на совещании в Центре стратегического управления минобороны, он, в частности, выразил беспокойство учениями сил НАТО в Польше и Литве.

«Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно», — сказал глава государства.

Minval.az