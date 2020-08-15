Минздрав Испании принял решение ввести дополнительные меры для сдерживания распространения коронавируса нового типа. Об этом в пятницу, 14 августа, заявил глава МОЗ страны Сальвадор Ильа.

По его словам, запрещается работа дискотек и баров, тогда как рестораны и кафе должны закрываться не позднее часа ночи по местному времени.

Кроме того, ведомство решило запретить употребление алкоголя на улице. Курение в общественных местах, в том числе на улице, также попадает под запрет, если нет возможности соблюдать дистанцию в два метра, предупредил Ильа.

По последним данным, с начала пандемии в Испании обнаружили 358 843 случая заражения COVID-19. Всего побороть болезнь удалось 196 958 пациентам, однако 28 617 человек скончались от осложнений.

Minval.az