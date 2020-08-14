Британский принц Гарри принял участие в документальном проекте Netflix — Rising Phoenix (Восходящий феникс). Лента выйдет на экраны уже 26 августа. Фильм посвящен участникам Паралимпийских игр, сообщает «Корреспондент».

Принц Гарри появляется в фильме, как основатель Игр непобежденных — соревнованиях для военных, получивших травмы в зонах боевых конфликтов. С 2017 года в этих состязаниях принимают участие и украинцы.

«В этом мире нет ничего кроме спорта, что могло бы вытащить вас из самых темных мест», — подчеркнул Гарри в ленте.

Фильм покажет историю движения, призванного «изменить мировоззрение об инвалидности, разнообразии и человеческом потенциале», говорится в описании Netflix.

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