Министерство иностранных дел Турции назвало лицемерным поступком решение ОАЭ заключить соглашение с Израилем и нормализовать двусторонние отношения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«История и совесть народов в регионе не забудет и никогда не простит этот лицемерный поступок ОАЭ, которые предали палестинское дело ради своих узких интересов и пытаются представить это как самоотверженный шаг», — подчеркивается в заявлении.

Турецкий МИД добавил, что ОАЭ не имеет права вести переговоры с Израилем от имени Палестины.

Minval.az