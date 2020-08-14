В Министерстве энергетики США захотели смягчить ограничение напора воды в душе после того, как президент страны Дональд Трамп пожаловался, что не может нормально помыть голову, передает Bloomberg.

«Вы включаете душ — и если вы похожи на меня, вы не можете как следует вымыть ваши красивые волосы», — заявил президент в ходе встречи с производителями бытовой техники. Это уже не первый раз, когда глава государства сетует на отсутствие возможности иметь чистые волосы. По его словам, вода в душе может только капать, из-за чего люди теряют время.

Теперь ради прически Трампа в правительстве решили отказаться от экономии. Экологи предупреждают, что это крайне негативно отразится на окружающей среде, приведет к огромным расходам воды и росту выбросов парниковых газов.

Нынешние правила были установлены при президенте Джордже Буше-старшем в 1992 году: напор воды в душевой лейке не может превышать 9,5 литра в минуту в целях экономии ресурсов. Во времена правления Барака Обамы властям пришлось уточнить, каким должен быть напор в душе, где есть не одна, а несколько леек. Было решено, что и в этом случае ограничение действует для всей конструкции. Теперь в Министерстве энергетики предлагают применять ограничение в 9,5 литра в минуту для каждой лейки.

Minval.az