Появление неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики будет расследовать и изучать специальная группа, которую создают в Министерстве обороны США. Об этом сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне телекомпания CNN.

По имеющимся данным, курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Официальное заявление о формировании такой группы последует через несколько дней, отмечает CNN.

На более ранних этапах НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США. Телекомпания направила запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать эту информацию, однако ответа пока не последовало.

В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, который произошел 4 июля 1947 года. На ранчо близ Розуэлла (штат Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США Могул. Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий, широко растиражированных местными, а затем и национальными СМИ, о внеземном происхождении разбившегося неопознанного объекта.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены «воздушные явления», которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии признали.

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