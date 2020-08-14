Израиль может заключить еще одно соглашение о полной нормализации двусторонних отношений, также, с другой страной, помимо ОАЭ, в ближайшие пару месяцев, заявил старший советник президента США Джаред Кушнер, сообщает Голос Америки.

«Я думаю, что есть очень большая вероятность», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности заключения аналогичного соглашения с еще одной страной в ближайшие пару месяцев.

Он пояснил, что изначально США вели переговоры с несколькими арабскими странами о нормализации отношений с Израилем. Но когда прогресс в обсуждениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами стал заметен, США решили сосредоточиться на достижении договоренностей сначала с одной страной.

По его словам, теперь США намерены продолжить отложенные дискуссии с другими арабскими странами.

Советник американского президента также заявил, что ОАЭ после достижения соглашения с Израилем становятся фактически одним из ближайших региональных союзников США.

«Благодаря этому шагу ОАЭ присоединяется к клубу избранных и становится на самом деле одним из ближайших союзников США в регионе», — подчеркнул он.

Minval.az