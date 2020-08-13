Ряд американских СМИ регулярно обвиняют Россию, но не трогают Китай, поскольку они куплены Пекином, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

«Они всегда говорят «Россия», но не упоминают Китай, потому что большинство этих людей подкупил Китай», — сказал Трамп в интервью телеведущей канала Fox Business Марии Бартиромо.

Трамп добавил, что «Китай — это большой горшок с золотом», именно поэтому СМИ предпочитают обвинять Россию, а не Китай, во вмешательстве во внутренние дела США, пишет «Интерфакс».

Американский президент назвал Пекин «большой проблемой», подчеркнув при этом, что именно он сделал эту проблему «существенно меньшей».

Minval.az