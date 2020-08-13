Члены танкера «Капитан Нагдалиев», который стоит в порту Бейрута из-за долгов судовладельца, опасаются за свою жизнь в связи с неспокойной общественно-политической ситуацией в Ливане. Об этом сообщила ТАСС инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

Второй помощник «Капитана Нагдалиева» Дмитрий Гутковский сообщал ТАСС, что судно стоит в порту Бейрута с 12 мая текущего года. По его словам, оно было арестовано в ливанском порту за долги судовладельца Palmali перед местной бункерной компанией в момент прибытия. На борту судна 12 человек — двое россиян и десять граждан Азербайджана. При произошедшем в порту ливанской столицы взрыве танкер получил небольшие повреждения, члены экипажа не пострадали.

«Они [моряки] вообще опасаются за свою жизнь после этих событий, потому что в Ливане же сейчас неспокойно. И они пишут, что очень хотят репатриироваться, но уезжать без денег [не хотят], столько мучиться», — рассказала Ананьина.

Собеседница агентства рассказала, что члены экипажа, вероятно, воспользуются услугами адвокатской фирмы, представлявшей интересы экипажа Rhosus, перевозившего аммиачную селитру, которая, предположительно, взорвалась в порту Бейрута 4 августа. «Морякам был предложен вариант защиты их прав теми же адвокатами, которые защищали Rhosus, [ливанской адвокатской фирмой] Baroudi», — сказала собеседник агентства.

По словам Ананьиной, адвокат фирмы предложила морякам подписать доверенность о представлении их интересов, а затем покинуть судно пока без положенной им зарплаты. Представитель профсоюза уточнила, что экипаж пока не подписал документы.

Minval.az