Ответственность за принятие необходимых мер в отношении террористов PKK в Ираке в первую очередь несут иракские власти.

В МИД Турции озвучили ожидания Анкары от Багдада и мирового сообщества в борьбе с террористами.

«Анкара готова к сотрудничеству с Багдадом в борьбе с террористами. Однако если Ирак и далее будет закрывать глаза на присутствие PKK в стране, Турция примет меры, которые посчитает необходимыми для защиты безопасности своих границ»,- отметили в ведомстве.

В МИД Турции указали на то, что террористы PKK многие годы не только совершают нападения на Турцию с территории Ирака, но и посягают на суверенитет, целостность, безопасность и стабильность самой соседней страны.

В Анкаре призвали власти Ирака принять необходимые меры для эффективной борьбы с террористами.

А ряд иных стран и региональных организаций, которые пользуясь ситуацией, выступают с необоснованными обвинениями в адрес Анкары, Турция призывает положить конец подходам, включающим двойные стандарты и придающих смелости террористам.

Этим странам и организациям следует придерживаться более принципиальной позиции по вопросу борьбы с террористами, отметили в МИД Турции.

Minval.az