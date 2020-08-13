Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 12 августа сообщил журналистам, что правительство Японии осторожно относится к признанию вакцины COVID-19, разработанной Россией, и не готово заключить соглашение об импорте немедленно.

«Нашей целью является максимально широкомасштабная и скорейшая вакцинация, однако мы также намерены проверять безопасность» — передает информационное агентство Jiji Press слова министра.

Как сообщалось ранее, правительство Японии уже заключило соглашения с американской компанией Pfizer и британской AstraZeneca о поставках еще не разработанной вакцины.

Minval.az