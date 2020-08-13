Молодые вейперы от пяти до семи раз чаще заражаются коронавирусом нового типа. Об этом говорят результаты тестирования на COVID-19 более 4 тыс. жителей США возрастом от 13 до 24 лет. Результаты исследования опубликовал Journal of Adolescent Health.

Молодые люди и подростки верят в то, что возраст защищает их от COVID-19, однако собранные нами данные показывают, что для тех, кто пользуется устройствами для вейпинга, это не так. Это касается и тех, кто курит и обычные, и электронные сигареты, причем риск повышается во всех случаях», – рассказала медик из Стэнфордского университета Шивани Гайха, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние три года из-за широкого распространению вейпов среди курильщиков медики и биологи начали активно интересоваться, есть ли у электронных сигарет те преимущества, о которых говорят их распространители. При этом негативные качества вейпов специалисты сравнивали со свойствами обычных сигарет и изучали уникальные негативные характеристики, не свойственные классическим табачным изделиям.

Эти исследования показывают, что табачный дым для здоровья легких и всего организма человека опаснее, чем электронные сигареты. Однако пар устройств для вейпинга тоже угрожает жизни людей. Химики и биологи выяснили, что в нем содержатся различные токсины, канцерогены и другие вещества, которые не только повышают вероятность развития рака легких, но и делают стенки артерий и вен более ломкими.

Гайха и ее коллеги изучали различные факторы риска, которые помогают коронавирусу распространяться среди американской молодежи. При этом они открыли еще один опасный побочный эффект, который связан с употреблением вейпов.

В мае 2020 года ученые провели серию социологических опросов среди американских девушек и юношей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и их здоровых сверстников, а также изучили характерные для них вредные привычки и хронические болезни. В общей сложности в исследовании участвовали более четырех тысяч подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет.

Анализируя полученные данные, ученые заметили, что подростки и молодые люди, ежедневно употреблявшие вейпы, заражались коронавирусом и испытывали характерные симптомы болезни в пять раз чаще, чем остальные участники исследования. Параллельное употребление табачных и электронных сигарет повышало эту вероятность в семь раз. В этом отношении вейпы не уступали и чаще превосходили другие известные факторы риска, в том числе ожирение и диабет. По этой причине ученые рекомендуют молодежи, а также взрослым людям перестать употреблять подобные продукты.

Minval.az