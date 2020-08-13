Власти Бейрута подсчитали ущерб от взрыва в порту. Данные приводит администрация президента Ливана Мишеля Ауна на официальной странице в Twitter.

«Предварительные оценки показывают, что ущерб в результате взрыва превысил 15 миллиардов долларов», — говорится в сообщении. Также отмечается, что испанский король Филипп VI выразил президенту соболезнования.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ливана в ближайшее время объявит о решении правительства уйти в отставку в полном составе. Министры подали в отставку после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены правительства, так как сочли именно его некомпетентность причиной взрыва в порту и накопившихся социальных и экономических проблем.

Minval.az