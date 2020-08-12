Необычное явление произошло в одной из младших школ Шотландии. Там в первый класс одновременно пойдут девять пар близнецов, пишет Mirror.

В шотландском городке Инверклайд в первый класс одновременно пойдут сразу девять пар близнецов. При этом изначально пойти в школу должны были 16 пар, однако родители семи из них решили подождать еще год.

«Я постоянно удивляюсь тому, сколько близнецов каждый год отправляется в начальную школу», — отметил местный чиновник Мартин Бреннан.

По словам местных жителей, данный случай является удивительным для городка. В частности в 2015 году, когда родились будущие первоклашки, в Инверклайде частота многоплодных родов составила 2,25%. В то время как всего по Шотландии данный показатель составляет 1,15%.

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