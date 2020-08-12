Около 10 миллионов человек в Йемене столкнулись с голодом из-за гуманитарного кризиса, вызванного продолжающейся свыше пяти лет гражданской войной в стране, заявил представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по Йемену Нестор Овомуханги агентству «Анадолу» .

По его словам, гуманитарный кризис в одной из беднейших арабских стран Йемене достиг «ужасающего» уровня.

Около 80 процентов 24 миллионного населения этой страны нуждаются для выживания в гуманитарной помощи, отметил Овомуханги.

«Одна четвертая часть населения Йемена страдают от недоедания и большая их часть столкнулась с голодом вовсе», — подчеркнул он.

Сфера здравоохранения Йемена сильно пострадала из-за гражданской войны. Теперь же система здравоохранения оказалась под угрозой краха из-за пандемии коронавируса нового типа.

В стране работают меньше половины медицинских учреждений, из-за чего, возможно, количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличится в разы больше, чем в какой-либо другой стране мира, сказал Овомуханги.

Овомуханги отметил, что несмотря на отсутствие научного доказательства нахождения беременных женщин в группе рисков, всем известно повышение предрасположенности к инфекциям женщин в период беременности.

По его словам, беременные женщины в Йемене подвержены таким заболеваниям, как эпилепсия и холера, теперь же они под угрозой и коронавирусной инфекции.

«Только 20 процентов системы здравоохранения в этой стране обслуживает женщин и детей. Более миллиона беременных и кормящих женщин столкнулись с недоеданием. Около 9,1 миллиона женщин же не имеют доступа к чистой воде», — заявил представитель ЮНФПА.

Овомуханги также коснулся дефицита финансирования и его влияния на деятельности ЮНФПА в Йемене.

По его словам, с первых дней выявления коронавирусной инфекции в этой стране иссякло финансирование услуг репродуктивного здоровья. Фонд был вынужден приостановить предоставление услуг репродуктивного здоровья в 140 из 180 медучреждениях арабской страны, добавил он.

Представитель ООН сообщил, что был разработан комплексный план по поддержке 4,1 миллиона беззащитных женщин и девушек в Йемене, однако был получен лишь 52 процента от необходимых 100 миллионов долларов.

ЮНФПА нуждается в 43 миллионах долларов для помощи беззащитных женщин и девушек в Йемене до конца года, а также 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявил Овомуханги.

По словам представителя ЮНФПА, отсутствие необходимого бюджета ставит под угрозу жизни двух миллионов женщин фертильного возраста из-за отсутствия услуги репродуктивного здоровья.

Minval.az