Президент России Владимир Путин попал на обложку крупной французской газеты Liberation. Политика изобразили в образе суперагента Джеймса Бонда с вакциной от коронавируса в руках вместо пистолета.

На обложке также написано: «Завтра не умрет никогда». Французские журналисты также указали, что Путин «хотел застать весь мир врасплох», объявив о выходе вакцины. При этом они отметили, что препарат еще не прошел финальную фазу испытаний.

Утром 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам российского лидера, прохождение вакцинации будет осуществляться на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Minval.az