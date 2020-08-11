ВВС США построили на авиабазе Эмари (Amari) в Эстонии стояночную площадку на 12 военных самолетов, стоимость работ составила $10,8 млн, сообщило посольство США в Эстонии.

«Военно-воздушные силы США в июле завершили работу над объектом на авиабазе в Эмари под Таллинном, построена стояночная площадка для 12 военных самолетов», — цитирует «Интерфакс» сообщение дипмиссии.

Новый объект позволит транспортным самолетам лучше маневрировать на летном поле авиабазы, отметило посольство.

Общая стоимость работ составила $10,8 млн. Проект был финансирован из средств Европейской программы мер сдерживания (European Deterrence Initiative или EDI), инициированной в 2014 году.

«Инвестиции в Эмари позволят также усилить позиции США по сдерживанию, повысить эффективность коллективных мер НАТО и укрепить обороноспособность союзников США, создав возможность для обслуживания большего количества военных самолетов на эстонской авиабазе», — сообщило посольство.

В настоящее время на авиабазе Эмари на ротационной основе базируются истребители НАТО, в задачу которых входит охрана воздушного пространства стран Балтии. Здесь также нередко приземляются военно-транспортные самолеты, доставляющие военных и боевую технику.

Minval.az