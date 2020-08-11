Принц Гарри восхитился, когда Меган Маркл сходила в туалет в лесу во время их первой заграничной поездки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на книгу «В поисках свободы» о жизни герцога и герцогини Сассекских, написанную светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран.

В книге, которая поступит в продажу во вторник, 11 августа, упоминается совместная поездка принца Гарри и Маркл в Ботсвану — спустя полтора месяца после их первого свидания в июле 2016 года. Согласно книге, герцога Сассекского приятно удивила приземленность Меган. «В походе она спокойно протирала лицо детскими влажными салфетками и уединялась в лесу, если ей требовалась дамская комната», — уточняют авторы биографии.

В книге, помимо прочего, описаны подробности личной жизни принца Гарри и его жены. Пара познакомилась в компании общих друзей, а уже на следующий день пошла на свидание. После встречи Гарри утверждал, что никогда в жизни не встречал настолько красивой женщины. С первых дней их отношений Меган Маркл мотивировала герцога вести здоровый образ жизни и впоследствии познакомила его с йогой и медитацией.

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