Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана.

Через несколько минут вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома, передает РИА Новости.

«Была стрельба, около Белого дома, но за забором», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что всех деталей сейчас не знает, но, по его сведениям, стрелявший был один, сотрудники секретной службы ранили его, сейчас его везут в больницу.

«Похоже, что этот человек был ранен сотрудниками секретной службы. Посмотрим, что будет дальше», — отметил он.

«Я был удивлен, это очень необычно. Никто из сотрудников секретной службы не пострадал», — добавил президент.

Позже Секретная служба США подтвердила, что ее офицер действительно открывал огонь возле Белого дома. Ведомство уточнило, что инцидент произошел на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.

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