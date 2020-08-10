Власти тихоокеанского государства Кирибати планируют приподнять острова в рамках борьбы с повышением уровня океана, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

«Уже существуют планы приподнять атолл Тарава, на котором находится одноименная столица островного государства. Для этого будет использован материал из лагуны. В стратегию развития на 20 лет Кирибати внесен план по приобретению земснарядов, которые помогут в этих усилиях «, — сказал президента страны Маамау.

Он добавил, что Кирибати ведет работу с Институтом исследования воды и атмосферы в Новой Зеландии с целью разработки стратегии по защите прибрежных районов Кирибати. По словам Маамау, стратегия все еще находится на стадии разработки, но в ней четко указано, что поднятие островов — это дальнейший путь в борьбе с изменением климата.

Профессор Пол Кенч из университета Саймона Фрезера в Канаде посоветовал президенту Кирибати решить проблему наводнений в Тараве путем замены дамбы, размыв которой может вызвать эрозию, на высокую мостовую дорогу, которая будет проходить через весь атолл. Предполагается, что этот проект может финансировать Китай, у которого уже есть опыт строительства аналогичных объектов.

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