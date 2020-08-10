Анкара оказала гуманитарную помощь более чем 150 странам и шести международным организациям в период пандемии COVID-19, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе выступления на церемонии открытия медицинского и исследовательского центра в университете Коджаэли Эрдоган отметил, что пандемия коронавируса нового типа продемонстрировала важность инвестирования в здравоохранение.

Он добавил, что за время пандемии власти Турции помогли вернуться на родину более чем 90 тысячам граждан, передает агентство Anadolu.

Также выступая на церемонии, министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа подчеркнул, что борьба Турции с пандемией коронавируса продолжается, и призвал не забывать о необходимости соблюдения защитных мер.

Minval.az