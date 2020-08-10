В ходе операций «Коготь Орла» и «Коготь Тигра» на севере Ирака турецкие военные нейтрализовали 83 террористов, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр также отметил в своем заявлении, что во время операций было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

«В ходе операций, проведенных турецкими войсками, на сегодняшний день нейтрализовано 83 террориста. Всего было обнаружено 359 мин и самодельных взрывных устройств и 267 укрытий», — цитирует его агентство Anadolu.

«В этих убежищах и пещерах было изъято большое количество оружия, в том числе 13 противотанковых ракет АТ-4, две управляемые ракеты, 15 зенитных орудий, 88 пехотных винтовок АК-47 и 299 ручных гранат», — добавил Акар.

Он также сказал, что в субботу турецкие войска успешно провели операцию против РПК в районе Хафтанин на севере Ирака, добавив, что в ходе операции было нейтрализовано несколько влиятельных террористов.

«Наша борьба с терроризмом будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — отметил министр обороны Турции.

Minval.az