Участники антиправительственных протестов в Бейруте штурмуют здание ливанского парламента. Об этом в воскресенье вечером, 9 августа, сообщил «Корреспондент» со ссылкой на телеканал 1+1.

По его словам, ситуация обострилась, идут столкновения с полицейскими, которые обстреливают активистов гранатами со слезоточивым газом. В центре города дымовая завеса от пожаров.

«Центр превратился в поле боя. Протестующие штурмуют здание парламента. Они говорят о том, что президент Мишель Аун должен уйти в отставку. Они серьезно настроены. У здания горит огонь», — сообщил корреспондент телеканала с места событий.

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