Правительство Соединённых Штатов в целях активизации переговоров с КНДР изучает возможность обмена постоянными официальными представительствами между США и Северной Кореей.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило японское информационное агентство «Киодо Цусин».

По данным агентства, США может отправить в Пхеньян своих постоянных официальных представителей, которые бы находились в столице КНДР, выполняя функции посольства, но пока в условиях отсутствия официальных дипотношений между США и КНДР. В свою очередь КНДР также должна открыть в Вашингтоне своё постоянное представительство.

Отметим, что возможность обмена представительствами до установления дипотношений уже неоднократно озвучивалась СМИ со ссылкой на различные источники несколько лет назад. В последний раз разговор об этом шел в ходе американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале 2019 г., но провал встречи на высшем уровне не позволил реализовать идею. После этого правительство США вернулось к изучению подобной возможности, но вспышка коронавируса в мире и ограничение любых контактов и поездок опять помешали.

Minval.az