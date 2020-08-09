После взрыва в порту ливанской столицы Бейрута образовалась воронка глубиной 43 метра, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности Ливана.

«Взрыв в порту Бейрута оставил воронку глубиной 43 метра», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла.

По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. По последним данным, в результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

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