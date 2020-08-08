NASA намерена переименовать некоторые космические объекты, которые носят оскорбительные, по мнению американцев, названия. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте космического агентства.

Так, планетарную «туманность Эскимос» будут теперь называть «по каталогу» NGC 2392. В агентстве считают, что «эскимос» — это колониальный термин с расистской историей.

А пару спиральных галактик NGC 4567 и NGC 4568 больше не будут называть «галактиками сиамских близнецов».

Дело в том, что исторически Сиам — это королевство, которое существовало на территории современного Таиланда.

Ранее американского писателя Джорджа Мартина, автора цикла «Песнь Льда и Пламени» (по мотивам которого снят сериал «Игра престолов»), обвинили в расизме и трансфобии.

Скандал произошел после выступления 71-летнего фантаста в качестве ведущего на вручении премии «Хьюго». Он неверно произнес имена нескольких номинантов, включая Ребекку Ф. Куанг, ставшую лауреаткой премии для молодых авторов (та вскоре выступила с яростной критикой Мартина, писатель принес извинения). Среди номинантов с искаженными именами были и белые люди, но Мартина все равно моментально обвинили в расизме.

Minval.az