Южные порты Турции в Мерсине и Искендеруне могут быть использованы Ливаном для торговых операций вплоть до восстановления порта Бейрута.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай журналистам в субботу в ходе посещения места катастрофы в ливанской столице, передает «Анадолу».

По его словам, ливанская сторона выразила благодарность в связи с инициативой Анкары и пообещала обсудить этот вопрос.

Октай сообщил, что Анкара готова обсудить с Бейрутом технические аспекты использования портов.

Вице-президент Турции сообщил, что в ходе субботних переговоров спикер ливанского парламента Набих Берри назвал взрыв в порту Бейрута «Хиросимой меньших масштабов».

«Отзвук взрыва в Бейруте был слышен даже на севере Кипра. В посольстве Турции, расположенном в десяти километрах от места взрыва, выбило стекла», — отметил Октай.

«В Ливане мы стали свидетелями особо теплого, дружеского отношения к Турции и турецкого народу. Мой визит в Бейрут – показатель готовности Анкары к посильной поддержке братьям в Ливане», — убежден вице-президент Турции.

По словам Октая, будут подготовлены новые партии медикаментов и продовольствия, в том числе зерна и муки. «В ливанский Триполи из Турции на первом этапе уже направлено 400 тон зерна. Вместе с собой мы также привезли медикаменты», — сообщил вице-президент Турции.

Октай отметил, что власти Ливана информировали турецкую сторону об остром дефиците стекла и стройматериалов. Мы готовы помочь и в этот вопросе, сказал вице-президент.

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