Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции в стране. Общение Диаба с согражданами транслирует телеканал AL-Mayadeen.

«Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции», — сказал Диаб.

Minval.az