Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции в стране. Общение Диаба с согражданами транслирует телеканал AL-Mayadeen.
«Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции», — сказал Диаб.
Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции в стране. Общение Диаба с согражданами транслирует телеканал AL-Mayadeen.
«Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции», — сказал Диаб.
Дата: 2020/08/08 22:14
Раздел: Мир
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