Участники протестов в Бейруте заняли здание министерства иностранных дел Ливана.

Митингующие ворвались в здание министерства с плакатами, на которых написаны лозунги «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции», указано в сообщении. Отмечается, что здание МИД пострадало при мощном взрыве в порту Бейрута 4 августа, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. По данным ливанского Красного креста, в ходе протеста пострадали более 100 человек.

Minval.az