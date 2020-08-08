Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 7-14 августа неделей ношения маски.

Объявлены условия участия в кампании:

— Сделайте свое фото или видео, надев маску;

— Поделитесь в соцсетях с хештегом #MaskaTax;

— Передайте эстафету знакомым.

В сообщении отмечается, что одна лишь маска не предотвращает заражения COVID-19.

«Носите маску таким образом, чтобы она прикрывала ваш нос, рот и подбородок, соблюдайте социальную дистанцию, держите руки в чистоте, избегайте массовых собраний, прикрывайте рот и нос при кашле и чихании», — отмечается в сообщении ВОЗ.

Minval.az