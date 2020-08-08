Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 7-14 августа неделей ношения маски.
Объявлены условия участия в кампании:
— Сделайте свое фото или видео, надев маску;
— Поделитесь в соцсетях с хештегом #MaskaTax;
— Передайте эстафету знакомым.
В сообщении отмечается, что одна лишь маска не предотвращает заражения COVID-19.
«Носите маску таким образом, чтобы она прикрывала ваш нос, рот и подбородок, соблюдайте социальную дистанцию, держите руки в чистоте, избегайте массовых собраний, прикрывайте рот и нос при кашле и чихании», — отмечается в сообщении ВОЗ.