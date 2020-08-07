Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил деревню в провинции Хванхэ-Намдо, где более 900 домов пострадали от вызванных мощнейшими ливнями наводнений.

В ходе беседы с местными властями Ким Чен Ын распорядился раздать пшеницу из запасов людям, чьи дома пострадали от удара стихии. Он также заявил о необходимости облегчить процесс поставок стройматериалов для восстановления поврежденных зданий, а также необходимых в экстренных условиях товаров.

«Главным приоритетом является быстрая поставка спальных мешков, товаров ежедневных нужд, медикаментов и других необходимых вещей для тех, кто пострадал от наводнений, чтобы стабилизировать как можно скорее их жизнь», — цитирует «Интерфакс» слова лидера КНДР.

Он также распорядился мобилизовать армию, чтобы военнослужащие занялись восстановлением жилых домов пострадавших.

Minval.az