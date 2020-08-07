Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, перебрался в Абу-Даби, где проживает в одном из самых дорогих отелей в мире, пишет «Интерфакс» со ссылкой на испанскую газету «А-Бэ-Сэ».

Газета, утверждающая, что смогла получить точную информацию о передвижениях бывшего короля, утверждает, что еще в понедельник он направился в Абу-Даби из испанского города Виго, на специально арендованном для этого перелета небольшом самолете.

Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.

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