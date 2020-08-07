По меньшей мере 15 человек, включая пилота, погибли в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал News 18.
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Число погибших в результате жёсткой посадки пассажирского самолёта в Индии увеличилось до 14. Об этом, как пишет RT, информирует ANI News со ссылкой на полицию.
При жесткой посадке ранения получили 123 человека, тяжелые травмы у 15 из них.
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По меньшей мере три человека погибли и десятки пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, в числе жертв — пилот воздушного судна, он скончался на месте. Второй пилот был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Передняя часть самолета и кабина пилотов разрушены. Обломки самолета разбросало по ВПП и за ее пределами.
На борту воздушного судна, по разным данным, находилось от 170 до 194 пассажиров.
На месте ЧП работают экстренные службы.