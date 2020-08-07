ВВС Великобритании впервые задействовали патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon для слежения за проходом через Северное море российского корабля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу британским Минобороны, передает ТАСС.

«В понедельник утром Boeing P-8 Poseidon из 120-го авиаотряда, размещающегося на базе «Кинлосс Барракс», продемонстрировал скорость и готовность, осуществив продолжительное слежение за российским кораблем «Василий Быков» во время его прохода через Северное море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержку патрульному самолету отказывали истребители Typhoon и самолет-заправщик Voyager. Истребители взлетели с базы Лоссимут в Шотландии, а Voyager, отличающийся от других 13 заправщиков расцветкой в цвета британского флага, — с базы Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.

Boeing P-8 Poseidon прибыл на базу постоянного базирования Лоссимут в Шотландии в начале 2020 года. Он стал первым в партии из девяти машин, приобретенных Великобританией. Поставка патрульных противолодочных самолетов должна быть завершена к ноябрю 2021 года.

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