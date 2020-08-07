Американский рэпер Канье Уэст в интервью для Forbes признал, что его участие в президентских выборах обречено на провал. Музыкант не стал оспаривать замечание журналиста о том, что кандидату не удастся набрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что необходимо для победы.

Также Канье Уэст добавил, что своим участием в президентских выборах он отбирает голоса у кандидата от демократической партии Джо Байдена.

Уэст не стал комментировать, координируется ли его президентская кампания официальными лицами от республиканской партии. Однако, судя по всему, у него есть постоянные отношения с Белым домом Трампа. Уэст заявил, что он встречается с министром образования США Бетси Девос по вопросам школьной программы после коронавируса.

Президент Дональд Трамп заявил, что несмотря на то, что ему нравится Канье, он не причастен к его кампании.

Ранее рэпер поддерживал действующего президента, но в интервью он сказал, что «снимает красную кепку». Он объяснил это тем, что Трамп спрятался в бункере и не смог урегулировать беспорядки.

Minval.az