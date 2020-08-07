Кабан схватил пакет с ноутбуком берлинского нудиста, который загорал на пляже, сообщает «Би-би-си». Голый мужчина бросился догонять кабана и двух поросят, чтобы вернуть украденное.

Немецкая актриса и коуч Адель Ландауэр опубликовала фотографии погони в своем аккаунте Facebook. «Природа наносит ответный удар», — написала актриса, добавив, что мужчина посмеялся над ситуацией и разрешил рассказать об этом общественности.

Отмечается, что нудизм очень популярен в Германии, где летом люди спокойно раздеваются в парках.

Minval.az