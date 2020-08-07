Количество погибших при взрыве в порту Бейрута достигло 154 человек. Ранения получили свыше 5 тысяч человек, сообщает агентство ТАСС.

Между тем, Всемирная продовольственная программа ООН собирается направить в Ливан зерно и пшеничную муку. Кроме того, организация отправит в Бейрут 5 тысяч продовольственных пайков. Каждый содержит, например, рис, макароны, рыбу, бобы, масло, соль и томатную пасту. Семье из пяти человек этих продуктов должно хватить на месяц.

По мнению экспертов ООН, Ливан импортирует 85% всего продовольствия и после взрыва ситуация с продуктами серьезно ухудшится.

Напомним, взрыв в столице страны прогремел 4 августа: сдетонировали почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры, которые хранились в порту Бейрута. В эпицентре образовалась воронка радиусом 70 метров. Ударная волна повредила даже те здания, которые находились в 10 километрах от порта. Общий ущерб от взрыва оценивается в 3 миллиарда долларов, без крыши над головой остались 300 тысяч человек.

Minval.az