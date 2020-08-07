Послание сенаторов США с угрозами оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» невозможно превзойти по дерзости, оно требует ответных мер со стороны правительства ФРГ. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста.

«Это послание невозможно превзойти по дерзости», — отметил депутат, указав, что письмо сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH является «прямой угрозой городу Засниц и земле Мекленбург — Передняя Померания». «Поведение трех сенаторов показывает, что прежний протест правительства ФРГ против американских действий не действует», — считает Эрнст.

«Я призываю правительство ФРГ вызвать посла США. Кроме того, нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ», — заявил глава парламентского комитета. «Рубикон явно перешли», — подытожил он.

Minval.az