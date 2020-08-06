Совет Безопасности ООН и НАТО должны принести официальные извинения перед народом Ливии за агрессию в 2011 году, заявил РИА Новости политический руководитель «Фронта национальной борьбы в Ливии», двоюродный брат бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Ахмед Каддаф ад-Дам.

«Фронт национальной борьбы в Ливии» – одно из политических движений сторонников Каддафи. Большое число активистов движения находятся в эмиграции после событий 2011 года и настроены оппозиционно к Правительству национального согласия Ливии, заседающему в Триполи.

По словам активистов движения, часть его членов – бывших военных — служат в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.