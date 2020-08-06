Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начнут отключать воду и электричество в домах, где во время пандемии коронавируса проходят вечеринки с участием большого числа гостей. Об этом в среду сообщил мэр города Эрик Гарсетти, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Соответствующее распоряжение уже отдано городскому управлению по водным ресурсам и энергетике. Эта мера, вызванная ростом числа случаев заражения новым коронавирусом, начнет действовать с 7 августа.

«Мы видели репортажи о массовых вечеринках и собраниях, которые нарушают изданные в период пандемии указы. Подобные мероприятия стали своего рода ночными клубами», — заявил Гарсетти, объясняя действия администрации.

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